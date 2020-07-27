Грозные сухопутные комплексы повернут в сторону моря

"Искандеры" начнут использовать как береговые ракетные комплексы для уничтожения кораблей противника. Как пишут "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны, с этого года расчеты будут учить обстреливать морские десанты и цели в море.

Сообщается, что первые морские стрельбы комплекса, который до этого момента считался сухопутным, прошли на Кубани в ходе внезапной проверки войск. В ходе учений было отработано отражение атаки черноморского побережья морским десантом, при этом пуски ракет были электронными. Согласно легенде, огонь велся по скоплению боевой техники, выдвигающейся из десантного корабля.

Ранее задача вести огонь с берега по кораблям и десанту противника возлагалась на комплексы "Бал" и "Бастион". Однако ОТРК "Искандер" с дальностью до 500 км, а по версии Запада, и дальше, может стать очень серьезным подспорьем. Главный вопрос, по мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, заключается в том, как будут передаваться данные от моряков расчетам ОТРК.

По словам источника газеты, координаты целей будут отправлять по каналам автоматизированных систем управления войсками, а также штабов высшего уровня. Например, их смогут передать строящиеся вертолетоносцы, которые планируется оборудовать еще и как штабы на воде.