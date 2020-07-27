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Украинцы продолжают подсчитывать "потери" российского вооружения, применяемого иностранными покупателями. Как пишет местное издание Defense Express, как минимум две машины ЗРПК "Панцирь-С1", которые Москва поставила в Эфиопию, были выведены из строя прямым попаданием в них молнии.
Данную информацию журналистам сообщил представитель одной из украинских оборонно-промышленных компаний со ссылкой на специалистов на эфиопской территории. Гражданство этих специалистов не указывается.
"Причина попадания молнии в российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" – пренебрежение их расчетами мер по заземлению", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, ЗРПК были установлены в зоне с большой толщиной скального грунта, который вглубь прорубить на несколько метров сложно, а "камень фактически является изолятором".
Во время грозы в незаземленный "Панцирь" попала молния, в результате чего из строя вышла существенная часть электронного оборудования, сообщил источник. Он утверждает, что теперь комплекс (или два – ред.) непригоден для выполнения боевых задач.
"Против российского оружия воюет и природа", – подчеркнули в Defense Express.
Издание напоминает, что Россия поставила в Эфиопию несколько "Панцирей-С1" в 2019 году. Они должны быть размещены в районе "Плотины великого возрождения Эфиопии" – гидроэлектростанции "Хидасе", строительство которой близко к завершению. Комплексы предназначены для защиты нового сооружения на реке Голубой Нил от возможной воздушной атаки со стороны Египта.
Отметим, ранее в июне журналисты Defense Express также со ссылкой на неких своих источников сообщили, что за последние годы в Сирии и Ливии уничтожено не менее 23 комплексов "Панцирь-С1".
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