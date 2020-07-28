Киев и Анкара ведут переговоры о выпуске дронов Bayraktar TB2 по лицензии

Украина будет не только закупать "убийцы" российских "Панцирей", турецкие беспилотники "Байрактар", но и производить их сама по лицензии. Как пишет Defense Express, Киев и Анкара ведут переговоры о совместном производстве. Украинское издание ссылается на посла Турции на Украине Ягмура Ахмета Гюльдере, который в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что при обеспечении соответствующих условий, Киев может выпускать "Байрактары" сам.

Тем более, что предпосылки для этого есть. В этом году министр обороны Турции Хулуси Акар приезжал с официальным визитом на Украину, и кроме того, состоялась встреча представителей оборонных предприятий двух стран.

По словам посла, в ходе этих встреч был разработан целый ряд специальных проектов, но какие именно, он не уточнил.

Украина купила у Турции 6 беспилотников Bayraktar TB2. В марте прошлого года первые комплексы прибыли на Украину и были успешно опробованы. Затем, после успехов турецких дронов в Сирии и Ливии министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что страна собирается закупить дополнительную партию БПЛА.

Для России это достаточно тревожные новости, особенно, если Киев действительно наладит массовый выпуск "Байракторов" по лицензии. Конечно, российские ПВО намного более продвинутые, чем у сирийцев и армии Хафтара, однако эффективность турецких дронов, благодаря видеозаписям, оценили во всем мире. Bayraktar TB2 могут стать настоящим кошмаром бойцов ДНР и ЛНР, а также представляют угрозу для российских подразделений на границе.

В Сирии и Ливии "Байрактары" уничтожали автоколонны, ЗРПК "Панцирь", легкую бронированную технику, личный состав. Фактически Турция показала, что беспилотники могут быть не менее эффективны, чем ударные вертолеты или штурмовики, при этом в них не сидит человек. Если БПЛА сбивают, как это нередко происходит, армия теряет лишь деньги, но не людей.

Для Москвы крайне невыгодно военное сотрудничество между Киевом и Анкарой, однако публично этот вопрос между представителями двух стран не поднимался.