СМИ: Россия с трудом продает "Триумф" конфликтующим друг с другом Индии и Китаю

Приостановки поставки С-400 в Китай связана не с пандемией коронавируса, а с китайско-индийским конфликтом на границе. Россия поставила эти зенитно-ракетные комплексы в обе страны, поэтому Москве приходится балансировать между интересами и Пекина, и Нью-Дели.

Как пишет польское издание Defense24, в конце концов РФ придется выбирать, какой покупатель для нее ценнее. Центральные китайские СМИ уже возмущаются продаже С-400 Индии, но до этого нет дела Нью-Дели, который надеется получить системы не в 2021-м, а уже в этом году. При этом индийские газеты также широко освещают задержку поставки "Триумф" в Китай, но совершенно по-другому, как это выгодно Нью-Дели.

Так, газета Economic Times считает, что приостановка поставок в Китай связана с ситуацией вокруг ученого Валерия Митько. Ранее 78-летнего президента Арктической академии наук обвинили в том, что он передал Китаю данные, составляющие государственную тайну. Поэтому приостановка поставок, по версии индийцев, могла стать ответным шагом на подобную шпионскую деятельность.

Однако польские журналисты полагают, что это сделано, скорее, для того, чтобы ускорить поставку С-400 в Индию, но России в этом случае все равно придется объясняться с КНР.