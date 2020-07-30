Подводный танк Т-72Б3 поразил аргентинцев

Подводный танк Т-72Б3 поразил аргентинцев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Машину сравнили с подлодкой

Журналистов аргентинской газеты Clarin удивило прохождение российским танком Т-72Б3 водной преграды глубиной пять метров. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ, на нем бронемашина в добром темпе пересекает реку и следует дальше к полосе препятствий. Сообщается, что учения проходили в Оренбургской области.

Издание назвало ролик шокирующим, а сам танк "смертельным оружием", сравнив его с подводной лодкой. В российском военном ведомстве разъяснили, что экипаж под водой дышит через специальный воздухоотвод, а из-за плохой видимости под водой экипаж управляет машиной по приборам.

Поэтому механику нужно заранее знать расстояние, которое придется преодолевать вброд. Clarin напоминает, что Т-72Б3 был существенно модернизирован, если его сравнивать с Т-72Б: улучшенная броня, двигатель, автоматическая коробка передач, вооружение.

На данный момент наряду с Т-90 и Т-80 это основная машина, используемая в войсках. Именно на Т-72Б3 проходят соревнования по танковому биатлону, когда нужна скорость, маневренность и надежность.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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