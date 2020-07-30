В Анкаре хотят помириться с Вашингтоном

Турция пытается убедить США, что может заменить Китай в глобальной системе поставок. В Анкаре еще надеются производить детали для F-35 и уладить вопросы с Госдепом по С-400. Именно с этим было связано недавнее обещание "устранить обеспокоенность" Вашингтона из-за несовместимости С-400 и F-35.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что страна является не клиентом в программе F-35, а партнером. И это при том, что Пентагон официально исключил Анкару из программы, а недавно перекупил бывшие турецкие F-35.

Как считают в израильском Центре стратегических исследований "Бегин-Садат", специально для "сближения" с США турецко-американский деловой совет (TAIK) нанял лоббистскую компанию Mercury Public Affairs в Вашингтоне. Стратегия направлена на восстановление отношений, которые серьезно пострадали после покупки Анкарой С-400.

Турция может наладить экспорт различных товаров в США, заменив в какой-то мере Китай, чего добивается администрация Трампа.

Отмечается, что Анкара не случайно не торопится активировать российские С-400, пока лишь испытывая радар системы. Вопрос заключается в том, отыграет ли Эрдоган назад, и как далеко.