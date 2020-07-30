С-400 становятся разменной монетой между Турцией и США

С-400 становятся разменной монетой между Турцией и США
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
В Анкаре хотят помириться с Вашингтоном

Турция пытается убедить США, что может заменить Китай в глобальной системе поставок. В Анкаре еще надеются производить детали для F-35 и уладить вопросы с Госдепом по С-400. Именно с этим было связано недавнее обещание "устранить обеспокоенность" Вашингтона из-за несовместимости С-400 и F-35.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что страна является не клиентом в программе F-35, а партнером. И это при том, что Пентагон официально исключил Анкару из программы, а недавно перекупил бывшие турецкие F-35.

Как считают в израильском Центре стратегических исследований "Бегин-Садат", специально для "сближения" с США турецко-американский деловой совет (TAIK) нанял лоббистскую компанию Mercury Public Affairs в Вашингтоне. Стратегия направлена на восстановление отношений, которые серьезно пострадали после покупки Анкарой С-400.

Турция может наладить экспорт различных товаров в США, заменив в какой-то мере Китай, чего добивается администрация Трампа.

Отмечается, что Анкара не случайно не торопится активировать российские С-400, пока лишь испытывая радар системы. Вопрос заключается в том, отыграет ли Эрдоган назад, и как далеко.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В Севастополе задержали российского военного по подозрению в шпионаже

Мужчину подозревают в тайной работе на Украину

В Минск стягивают войска

Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей