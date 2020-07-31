Летчики нанесли удар со стороны озера Иссык-Куль

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли массированный удар неуправляемыми ракетами в Киргизии. Подробное видео опубликовало Минобороны.

Как передает газета "Известия" со ссылкой пресс-службу Центрального военного округа, пилоты выпустили полсотни неуправляемых ракет С-8, не считая практические авиабомбы П-50, которые используют для обучения летного состава.

На видео показан процесс заряжания С-8 и подвешивание П-50, после авиатехник передает машину летчику. Любопытен ритуал, когда пилот проводят рукой практически по всему фюзеляжу своего штурмовика и только затем залезает в кабину.

Сообщается, что в ходе учений самолеты уничтожили командный пункт, технику и огневые средства условного противника. На цели летчики заходили, пролетая над озером Иссык-Куль, а ракеты взрывались уже на полигоне Эдельвейс.

В видеоролике есть изображение дисплея летчика, где фиксируется цель на земле, а затем хорошо видно, как ракеты уходят вниз. Также показана работа диспетчера.