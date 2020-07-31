Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли массированный удар неуправляемыми ракетами в Киргизии. Подробное видео опубликовало Минобороны.
Как передает газета "Известия" со ссылкой пресс-службу Центрального военного округа, пилоты выпустили полсотни неуправляемых ракет С-8, не считая практические авиабомбы П-50, которые используют для обучения летного состава.
На видео показан процесс заряжания С-8 и подвешивание П-50, после авиатехник передает машину летчику. Любопытен ритуал, когда пилот проводят рукой практически по всему фюзеляжу своего штурмовика и только затем залезает в кабину.
Сообщается, что в ходе учений самолеты уничтожили командный пункт, технику и огневые средства условного противника. На цели летчики заходили, пролетая над озером Иссык-Куль, а ракеты взрывались уже на полигоне Эдельвейс.
В видеоролике есть изображение дисплея летчика, где фиксируется цель на земле, а затем хорошо видно, как ракеты уходят вниз. Также показана работа диспетчера.
Авиакомпании переносят полеты, а путешественники теряют деньги
На ряд преимуществ могут рассчитывать женщины от 52 и мужчины от 57 лет