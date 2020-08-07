В ведомстве подчеркнули, что главным приоритетом их работы является обеспечение национальной безопасности

Министерство обороны РФ впервые раскрыло условия, при которых наша страна будет готова нанести ядерный удар по другому государству. Документ опубликовала газета ведомства "Красная звезда".

Первым условием является получение информации о том, что Россию или ее союзников атакуют ракеты другого государства. Их запуск зафиксирует система предупреждения о нападении. Уточняется, что определить, какую ракету запустили в сторону РФ – ядерную или нет, – не получится. Поэтому любой снаряд будет расцениваться как ядерный.

Минобороны уточняет, что атака важных объектов на территории нашей страны, агрессия с применением обычного оружия или способов массового поражения населения не должны вызывать вопросов у экспертов.

В материале уточняется, что наивысшим приоритетом ведомства является обеспечение национальной безопасности за счет ядерного сдерживания. Агрессия же в адрес нашей страны будет расценена как попытка "уничтожения России", добавляет "Свободная пресса".

RT напоминает, что 2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе, поясняет "МИР 24", прописаны дополнительные условия, которые могут повлиять на применение оружия массового уничтожения в адрес других стран.