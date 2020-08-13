Посетителей доставят в парк "Патриот" на специальном поезде

Международный военно-технический форум "Армия-2020" откроется 23 августа в подмосковном парке "Патриот". В течение недели зрители смогут увидеть более 28 тыс. образцов военной техники и вооружения, в том числе новейшие разработки.

Значительная часть выставки будет отведена различным современным беспилотным аппаратам. Посетители увидят соревнования дронов на скорость и маневренность. Еще одна новинка – БТР-82, который первым из отечественных аналогов получил кондиционер. Многих также заинтересует лазерный резак, с помощью которого можно вести подводные работы на глубине 60 м, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Добираться до парка "Патриот" будет очень удобно: поезд "Ласточка" стартует утром с Белорусского вокзала Москвы, а вечером идет обратно.