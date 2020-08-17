Ирландию напугали российские подлодки у ее побережья

Ирландию напугали российские подлодки у ее побережья
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Республике жалуются, что у нее нет средств обнаруживать и следить за нашими судами

У западных берегов Ирландии обнаружили российские подводные лодки, что свидетельствует о расширении Москвой своего присутствия в Атлантике. Наши субмарины якобы пытаются получить доступ к подводным интернет-кабелям в разведывательных целях.

Данный анализ основан как на разведданных, так и на недавних инцидентах, которые указывают на присутствие подлодок ВМФ РФ в водах, патрулируемых ирландскими военно-морскими силами, пишет издание The Times со ссылкой на Силы обороны Республики.

Речь идет о подлодках проекта "Палтус", которые были передислоцированы из Черного моря в Балтийское, сказали изданию ирландские "военные источники".

Присутствие российских субмарин у берегов Ирландии создает трудности для Сил обороны страны, поскольку они не имеют не только возможности отслеживать проходящие суда, но даже обнаруживать их.

Отдельную тревогу вызывает угроза, которую наши корабли представляют для подводных интернет-кабелей, передающих информацию между Европой и Америкой, цитирует статью RT. Ирландцы предполагают, что российские субмарины устанавливают рядом с ними "жучки" для слежки за сетевыми коммуникациями.

Ранее в нынешнем июле отдыхавшие на яхте шведы неподалеку от Скандинавского полуострова выразили восхищение по поводу прохождения нашей подлодки. Как рассказал об увиденном 23-летний Расмус Карлссон, сначала они приняли ее за шведскую из-за флага, но потом разобрались в опознавательных символах. По его словам, на капитанском мостике стояли четыре человека и один из них им помахал рукой.

"Я часто выхожу в море под парусом, но ничего подобного никогда не видел. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто", – приводит рассказ Карлссона издание Expressen.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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