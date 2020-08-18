Российские танки Т-72 прошли по дну реки Томь - видео

Российские танки Т-72 прошли по дну реки Томь - видео
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Одному из экипажей понадобилась помощь

Российские танки Т-72 прошли по дну реки Томь в Кемеровской области. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, на некоторых участках маршрута глубина составляла почти 5 метров. Танкисты ориентировались по приборам, так как на такой глубине видимость практически нулевая.

Перед прохождением препятствия машины проверили на герметичность и установили на них специальное оборудование для передвижения под водой.

Съемка велась с дронов и с самих танков, поэтому ролик получился интересным. На второй минуте видно, что один из танков заглох перед самым берегом, и военные помогают выбраться экипажу на поверхность. Затем Т-72 буксируют назад.


Учения проходили на полигоне "Юргинский". Кроме танкистов, в маневрах приняли участие экипажи БМП, которые просто перешли реку, отработав при этом маневрирование на плаву.

Александр ИЛЬИН

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