В Китае восхитились умением наших конструкторов совершенствовать технику, давно стоящую на вооружении

Россия имеет уникальные навыки в области производства и модернизации военной техники, которыми не обладают США, считают китайские аналитиками. В качестве примера они привели бомбардировщик Ту-22, который, являясь "дедушкой" нашего авиастроения, остается одним из самых опасных врагов для американских авианосцев. А все благодаря трюку, который российские проектировщики провернули с этим самолетом.

Об этом пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на статью в издании Sohu. Китайцы отмечают, что Ту-22 до сих пор является одним из лучших бомбардировщиков в мире, поскольку был модернизирован в несколько этапов.

"Самолет стал обладателем самого современного вооружения, а также получил возможность выполнять миссии по доставке гиперзвуковых ракет", – говорится в материале.

Дальность полета обновленного Ту-22М3М составляет до 12 тыс км, у него хорошие возможности для прорыва через позиции противника. На вооружении у лайнера крылатые ракеты с дальностью пуска больше трех тысяч километров, что превышает боевой радиус практически всех истребителей. На Западе считают, что такие мощные российские самолеты является серьезной угрозой для авианосцев Пентагона.

Авторы Sohu прогнозируют, что группы дальних бомбардировщиков Ту-22 хватит, чтобы уничтожить крупную морскую базу НАТО. Именно из-за возможностей этих крылатых машин Штаты боятся отправлять свои авианосные группировки к берегам России.

"Дедушка российской авиации Ту-22 неоднократно модернизировался, что позволило ему продолжать оставаться главным врагом авианосцев США", – констатировали китайские эксперты.

Напомним, в начале августа министр обороны Сергей Шойгу побывал на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. Там ему сообщили о предстоящей передаче глубоко модернизированного Ту-160 на летно-испытательную станцию. Кроме того, в цехах завода проводится ремонт и усовершенствование Ту-22М3, а также возобновлено производство новых "Белых лебедей", сообщает "Звезда".