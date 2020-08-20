Машина Бонда: русский "Дрозд" поразил американцев

Машина Бонда: русский "Дрозд" поразил американцев
Кадр youtube.com
Новая амфибия для морпехов похожа на секретный болид разведки Великобритании

Прототип амфибии "Дрозд", которую собираются презентовать на "Армии-2020", заинтересовал даже журнал The Drive. По версии издания, это самый "экзотический" экспонат будущего форума, который мог быть сделан в секретной лаборатории, производящей вооружение для агента Джеймса Бонда.

Действительно, в отличие от традиционных новинок, покрашенных в зеленый цвет или камуфляж, "Дрозд" похож на черный "Джип", словно созданный для того, чтобы разгонять лихачей на трассе "Дон". Как будто специально для этих целей он оснащен покрышками спереди и по бокам, поэтому не боится столкновений.

Машину разработала "Балтийская машиностроительная компания". Издание Mil.Press взяло интервью у главного конструктора и главы БМК Сергея Терешенкова, который, в частности, заявил, что амфибию могут использовать морские пехотинцы для высадки на берегу противника. Автомобиль хорошо плавает, развивая скорость на воде до 70 км/ч, а по шоссе "Дрозд" разгоняется до 100 км/час.

Корпус машины сделан из композитных материалов, салон защищен от воды, а в случае, если даже она туда попадет, то быстро уйдет благодаря особенностям конструкции. Сообщается, что "Дрозд" может перемещаться даже по морю, если высота волн не превысит 1,2 метра.

Александр ИЛЬИН

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