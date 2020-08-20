Тяжелые корабли ВМС США просто сядут на мель в Азовском море

Попытаться провести корабли НАТО в Черное море в обход проливов Босфор и Дарданеллы через Днепр, Дунай и Азовское море – авантюра чистой воды.

Таким образом, идею обойти конвенцию Монтре, запрещающую находиться боевым кораблям стран, не имеющих выход в Черное море более 21 дня, прокомментировал начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

По данным издания "Свободная пресса", эту идею ранее высказал бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции Андрей Рыженко. Правда, найти цитату так и не удалось.

В любом случае, по словам Ермакова, в штабе НАТО достаточно авторитетных военных экспертов, которые понимают: кроме бронированных катеров по Дунаю и Днепру будет трудно провести какие-либо серьезные корабли. А осадка того же эсминца "Арли Берк" с "Томагавками" составляет 9 метров.

Более того, российский эксперт считает, что на Западе вообще вряд ли пойдут на этот шаг, так не хотят откровенной конфронтации с Россией. Если американцы начнут размещать боевые корабли на Азовском море, пусть даже небольшие, это будет воспринято в Москве как провокация. Кроме того, это вызовет беспокойство европейских государств, которые и так обеспокоены выходом России и США из договора и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По мнению Ермакова, вхождение Украины в НАТО в ближайшее время вряд ли возможно, однако предоставлять свою территорию для маневров альянса они с удовольствием будут.