У американских палубных истребителей недостаточный радиус, чтобы противостоять Ту-22М3

В США начали разрабатывать палубный истребитель следующего поколения.Самолет должен заменить не только хорошо знакомый морским летчикам F/A-18E/F Super Hornet, но и новейший F-35C, только недавно поступивший на вооружение. Новая программа называется Next Generation Air Dominance (NGAD).

Как сообщает USNI News, ключевым отличием очередной машины станет ее боевой радиус, который будет больше. Дальность нового истребителя составит более 1800 км, в то время как у F-35C этот показатель составляет всего 1300 км без подвесных топливных баков, ухудшающих его скрытность.

Таким образом ВМС США намерены противостоять новой стратегии России и Китая, который используют свои дальние бомбардировщики и противокорабельные ракеты большой дальности. В частности, речь идет о Ту-22М3М с Х-32, называемых в российских СМИ "убийцами авианосцев".

В США сняли с вооружения ракеты AIM-54 Phoenix, которые брали под крыло палубные F-14, и потом очень сильно пожалели об этом. На данный момент российские бомбардировщики способны нанести удар по корабельной группе, практически не опасаясь, что их достанут палубные истребители. ВМС США такой вариант, судя по всему, категорически не устраивает.

Кроме того, известно, что новый истребитель еще больше напичкают электроникой, чем F-35C и, скорее всего, он будет летать также в беспилотном режиме.

Самолет появится только в 2030-х годах. Пока не все ясно с финансированием, но в ВМС США заинтересованы, чтобы получить истребитель даже раньше. В любом случае, в ближайшей перспективе военные пилоты будут летать на F-35C, а также "Супершершнях", которые пока и не думают убирать со счетов на флоте.