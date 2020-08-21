Конкурент С-500: в США испытали новейшую противоракетную систему

Конкурент С-500: в США испытали новейшую противоракетную систему
Фото: Danita Delimont/www.globallookpress.com
Комплекс дуплетом уничтожил две сложнейшие цели

В США испытали новейшую систему боевого управления противоракетной обороны. Как пишет Defense News, испытания проходили на ракетном полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико 20 августа. Система одновременно уничтожила две опасные мишени – баллистическую и крылатую ракеты, запущенные из разных мест. При этом, их целями были аэродром и средства ПВО.

Чтобы засечь ракеты, данные с разных радаров поступали на сложную интегрированную систему противовоздушной обороны (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – IBCS), и в результате была получена траектория каждой ракеты-цели. По словам разработчиков Northrop Grumman, это невозможно сделать с помощью одного датчика.

Сообщается, что баллистическая цель была уничтожена ракетой Patriot Advanced Capability-2, а крылатую мишень сбила PAC-3. До этого проводились испытания системы в условиях постановки помех, а крылатые ракеты-мишени приближались в "облаке" обломков, специально, чтобы затруднить работу зенитчиков.

Как заявил заместитель начальника штаба армии генерал Джозеф Мартин, новая технология изменит правила игры. Американцы утверждают, что теперь могут сбить любые баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Пентагон уже давно ищет противодействие российским крылатым ракетам "Калибр", Х-101, и похоже, IBCS предстоит решить эту задачу. Но есть одно но. В данный момент Россия активно разрабатывает и испытывает гиперзвуковые ракеты, и эти цели новой системе могут оказаться не по зубам. Принять IBCS на вооружение планируется в 2022 году.

Александр ИЛЬИН

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