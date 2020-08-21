Группу кораблей прикрывало звено Су-30СМ

Российские моряки в Севастополе и Новороссийске отработали уничтожение диверсантов у берегов Крыма. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.

Поддержка с моря была очень серьезной, судя по ролику, были задействованы два фрегата проекта 22350, по номеру 494 сразу же определился "Адмирал Григорович". Второй, который шел за ним и тоже запускал ракеты, был либо "Адмирал Макаров", либо "Адмирал Эссен".

Учениями руководил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, задачей было отработать принципы обеспечения сил флота в ближней и дальней морской и океанской зоне, что и получилось.

Кроме фрегатов, в учениях принимали участие сторожевой корабль "Пытливый", малый ракетный корабль "Ингушетия", малый противолодочный "Муромец" – всего 50 кораблей Черноморского флота, что само по себе очень много.

Корабли прикрывало звено истребителей Су-30СМ в районе выполнения задач. Учения можно считать ответом на недавнее заявление Великобритании о намерении провести маневры в Черном море с привлечением ВМС Украины.