Боевая авиация альянса вдвое увеличила полеты боевой авиации вблизи Республики

Боевые силы НАТО наращивают свою мощь у рубежей Белоруссии, что вызывает беспокойство в Минске. В настоящее время в соседних Польше и Литве проходят маневры Североатлантического блока. Учения пройдут до конца августа.

В них задействованы бронемашины, артиллерия, ракетные комплексы, а также авиация.

"Мы наблюдаем повышение разведывательной активности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией. Причем речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня", – цитирует телеканал "МИР 24" начальника главного управления Генштаба ВС Белоруссии Руслана Косыгина.

По его словам, интенсивность полетов у границы Республики увеличилась практически в два раза.

Напомним, ранее президент страны Александр Лукашенко на фоне массовых беспорядков, которые вспыхнули после подведения итогов выборов, отдал приказ об укреплении границы на западном направлении, а также привел в полную боеготовность войска.

