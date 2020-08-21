Минск обеспокоился наращиванием сил НАТО у границ Белоруссии

Боевая авиация альянса вдвое увеличила полеты боевой авиации вблизи Республики

Боевые силы НАТО наращивают свою мощь у рубежей Белоруссии, что вызывает беспокойство в Минске. В настоящее время в соседних Польше и Литве проходят маневры Североатлантического блока. Учения пройдут до конца августа.

В них задействованы бронемашины, артиллерия, ракетные комплексы, а также авиация.

"Мы наблюдаем повышение разведывательной активности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией. Причем речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня", – цитирует телеканал "МИР 24" начальника главного управления Генштаба ВС Белоруссии Руслана Косыгина.

По его словам, интенсивность полетов у границы Республики увеличилась практически в два раза.

Напомним, ранее президент страны Александр Лукашенко на фоне массовых беспорядков, которые вспыхнули после подведения итогов выборов, отдал приказ об укреплении границы на западном направлении, а также привел в полную боеготовность войска.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Жена Навального обратилась за помощью лично к Путину

Оппозиционера хотят вывезти в Германию

Эксперт указал на связь между "Северным потоком - 2" и ситуацией с Навальным

Российский эксперт полагает, что из нашего блогера американцы хотели сделать Тихановскую, но что-то пошло не так

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей