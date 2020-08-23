Москва и Анкара уже подписали контракт

Россия поставит Турции второй полк C-400. Стороны уже оформили соглашение и обсуждают вопрос финансирования. Об этом рассказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев во время форума "Армия 2020".

Об этом сообщает РИА "Новости".

США были возмущены этой сделкой, о которой речь шла в течение нескольких месяцев. Вашингтон требовал от Анкары приобрести вместо C-400 американские комплексы "Пэтриот". Американцы грозились, что в случае отказа турков, они не продадут им истребители F-35 и наложат санкции. Турция же не поддавалась на угрозы США.



