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Россия поставит Турции второй полк C-400. Стороны уже оформили соглашение и обсуждают вопрос финансирования. Об этом рассказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев во время форума "Армия 2020".
Об этом сообщает РИА "Новости".
США были возмущены этой сделкой, о которой речь шла в течение нескольких месяцев. Вашингтон требовал от Анкары приобрести вместо C-400 американские комплексы "Пэтриот". Американцы грозились, что в случае отказа турков, они не продадут им истребители F-35 и наложат санкции. Турция же не поддавалась на угрозы США.
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