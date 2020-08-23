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Стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет. Об этом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны Сергею Шойгу.
Самолет протестировали на аэродроме в Таганроге. Полет, которым руководил летчик-испытатель Андрей Воропаев, длился два часа 33 минуты. Никаких проблем в ходе испытаний не возникло, передает РИА "Новости".
Ракетоносец после модернизации получил новое управление оружием, а также самим судном, современные системы объективного контроля, пилотажно-навигационное оборудование, а также бортовой комплекс связи и радиолокационную станцию. Видео полета опубликовал телеканал "Звезда".
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