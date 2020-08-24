Модернизированная версия комплекса заинтересовала иностранных покупателей

Новый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" пока еще не поступил на вооружение, однако в России уже заявляют, что его будут поставлять на экспорт.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, экспортная версии ЗРПК называется "Панцирь-С1М". Кроме того, интерес у зарубежных покупателей вызвали беспилотники "Орион" и оперативные тактические ракетные комплексы "Искандер". И если в случае с первыми никаких трудностей возникнуть не должно, продать ОТРК Россия может далеко не всем, так как даже один дивизион "Искандера" способен существенно поменять баланс сил.

Что касается нового "Панциря", то его могут приобрести те же самые страны, которые ранее купили "Панцирь-С1". В частности, это Сирия, Ливия, Алжир, Ирак, ОАЭ, Иран. Подразумевается, что в новой версии ЗРПК учтены недостатки первого комплекса, которому сильно досталось в Сирии и Ливии от турецких беспилотников.

В прошлом году разработчики провели серию показов "Панцирь-С1М", где в частности, велся огонь по беспилотникам. Тогда к ЗРПК и возник интерес. Кроме того, по данным "Известий, зарубежные покупатели заинтересованы в модернизации "Панцирь-С1" до уровня "Панцирь-С1М". Правда, как это будет происходить, не уточняется.

Кроме того, после стабилизации ситуации с коронавирусом планируется показ тяжелых беспилотников "Орион" для делегации одного из арабских государств.