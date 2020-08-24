Минск закупает у Москвы военную технику

Минск закупает у Москвы военную технику
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Союзники по ОДКБ укрепляют военно-техническое сотрудничество после начала демонстраций в Минске

На фоне протестов в Республики Беларусь Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество. Как сообщает белорусское военное ведомство, у России закупят два бронетранспортера БТР-82 и первую партия из четырех вертолетов Ми-35М.

Кроме того, белорусские военные и "Алмаз-Антей" подписали план взаимодействия по поставкам систем противоракетной обороны до 2025 года, что говорит о долговременном сотрудничестве.

Иентересно, что ранее Александр Лукашенко отказался от размещения на территории Беларуси в районе Бобруйска российской авиабазы. Пока этот вопрос не поднимался вновь на высоком уровне, однако с увеличением поддержки Москвой официального Минска, в связи с протестами против Александра Лукашенко, тему могут снова поднять.

Как заявил ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, Александр Лукашенко обращался с просьбой о военной помощи к Владимиру Путину.

Впрочем, как сказал журналистам до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле пока не видят необходимости в оказании Минску военной помощи. В целом, она возможна в формате ОДКБ.

Александр ИЛЬИН

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