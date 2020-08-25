Оружие злодеев: в США дали характеристику российскому "Посейдону"

Оружие злодеев: в США дали характеристику российскому "Посейдону"
Кадр youtube.com
Аппарат назвали дестабилизирующим ситуацию в мире

Российский "Посейдон" понравился бы генералу Джеку Рипперу из фильма "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу". Однако на деле глубоководный аппарат с термоядерной боевой частью оказывает лишь дестабизирующее воздействие. Такой точки зрения придерживаются авторы журнала The National Interest, который в очередной раз обратились к теме использования "Царь-торпеды".

Носителями "Посейдонов" должны стать две российские подлодки специального назначения – "Белгород" и "Хабаровск". Сейчас они находятся на испытаниях, которые строго засекречены. Известно, что "Хабаровск" будет нести по шесть "Посейдонов". Главной загадкой для военных экспертов остается вопрос, насколько точна и незаметна будет "Царь-торпеда" в Мировом океане.

Стоит отметить, что "Посейдоны" – это не единственное оружие лодки "Хабаровск". Ее также вооружат торпедами, ракетами "Калибр-ПЛ". При этом дальность субмарины будет ограничена лишь запасами еды для экипажа.

Пентагон в 2016 году подтвердил существование подводного аппарата "Посейдон". Вопрос заключается в том, соответствует ли он заданным техническим характеристикам, например, развивает ли скорость в 108 узлов.

О "Царь-торпеде" известно крайне мало, и это очень характерно для сегодняшней информационной политики. Об опасном оружии заявляют, но почти не показывают его, ссылаясь на секретность. Достаточно вспомнить фотографии ракеты с ядерной установкой "Буревестник" или того самого "Посейдона" в цехе. Но главное – его не показывают в действии, и это достаточно логично объясняется: как это возможно с "Посейдоном", если это оружие Судного дня?

Александр ИЛЬИН

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