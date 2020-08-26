В России подняли на смех шведский флот

В России подняли на смех шведский флот
Фото: commons.wikimedia.org/Xiziz (CC BY-SA 3.0)
Заявление министра обороны Швеции о повышении боеготовности из-за России вызвало неоднозначную реакцию

Швеция повышает боеготовность своей армии и флота в Балтийском море и на острове Готланд. Как заявил накануне в интервью шведскому телеканалу SVT министр обороны страны Петер Хульквист, принимаются экстренные меры, а на Готланд перебрасываются дополнительные силы. Таким образом Стокгольм отвечает на возросшую активность российского флота на Балтике и регулярные учения Балтийского флота.

По словам Хульквиста, переброска сил – это сигнал для России, хотя пока министр считает, что вероятность агрессии РФ против Швеции не велика. Он добавил, что ситуация ухудшилась после конфликта в Грузии, присоединения к России Крыма, а также продолжающейся войны на Украине и волнений в Республике Беларусь.

Выдержки из интервью, опубликованные на RT, вызвали целую дискуссию читателей в комментариях. Шведам немедленно припомнили Полтаву и поэму Александра Пушкина. Многие читатели не восприняли всерьез действия Швеции. Так, Виктор Давыдов спрашивает о водяном пистолете, который появился у малышки Швеции. Мужчину очень смешит, что она хочет напугать им российского медведя.

Стоит отметить, что Швеция обладает самыми тихими подлодками на Балтике – дизель-стирлинг электрическими "Готланд". Всего их четыре. Пятая – дизель-электрическая Östergötland типа "Седерманланд".

У шведов пять современных стелс-корветов типа "Висбю", а также шесть "Гетебург" 1980 – 1990-х годов. Есть у скандинавов и минные тральщики. У шведов большой опыт производства торпед и противокорабельного оружия, поэтому недооценивать шведов, по меньшей мере глупо.

Александр ИЛЬИН

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