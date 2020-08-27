В России задержали украинского шпиона - видео

В России задержали украинского шпиона - видео
Фото: nac.gov.ru
ФСБ: подозреваемый передавал секреты ракетчиков в Главное управление разведки Украины

В Барнауле сотрудники Федеральной службы безопасности взяли под арест российского военного Ракетных войск стратегического назначения.

Как говорится на сайте ведомства, мужчина, имя и звание которого пока не называется, собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины данные, составляющие государственную тайну. Судя по видео, арестованный находится в звании старшего лейтенанта.

ФСБ уже возбудила уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"). Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как напоминает URA.RU, до этого сотрудники ФСБ задержали в Севастополе моряка Черноморского флота. По версии ведомства, он также работал на украинскую разведку. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко проигнорировал звонки европейских лидеров

Батька не захотел разговаривать с президентом Франции и канцлером Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей