ФСБ: подозреваемый передавал секреты ракетчиков в Главное управление разведки Украины

В Барнауле сотрудники Федеральной службы безопасности взяли под арест российского военного Ракетных войск стратегического назначения.

Как говорится на сайте ведомства, мужчина, имя и звание которого пока не называется, собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины данные, составляющие государственную тайну. Судя по видео, арестованный находится в звании старшего лейтенанта.

ФСБ уже возбудила уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"). Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как напоминает URA.RU, до этого сотрудники ФСБ задержали в Севастополе моряка Черноморского флота. По версии ведомства, он также работал на украинскую разведку.