Аргентинцы сравнили бомбу с падением метеорита, в результате которого в Мексике образовался кратер Чикшулуб

Росатом к 75-летию годовщины создания атомной отрасли в СССР рассекретил кадры испытания "Царь-бомбы". Весь мир облетели кадры вспышки и огромного гриба на Новой Земле, снятых с бомбардировщика. Однако атомщики показали видео, которое до этого хранилось под грифом "Совершенно секретно" и в том числе заинтересовало аргентинское издание Clarin, опубликовавшее на эту тему статью.

Интересно, как транспортировали бомбу – в специальном вагоне, очень похожем на товарный. У него снималась крыша специально, чтобы боеприпас было легче доставать. Почему эти кадры были засекречены, вполне понятно: под подозрение могли попасть все товарные составы СССР.

Также на видео показана сборка бомбы после ее перевозки на Кольский полуостров. Расстояние от командного пункта до опытного поля составляло 260 километров. Учитывая мощность бомбы, это очень немного. Через несколько часов после взрыва, масштабы которого и так хорошо известны, на опытное поле вылетел вертолет радиационной разведки, а также вышли корабли с группами испытателей.

Показаны кадры посадки вертолета в центре опытного поля. Советские диктор утверждает, что радиация была незначительная. Что стало с испытателями впоследствии, не уточняется.

Clarin обращает внимание, что взрыв был в 3800 раз мощнее, чем в Хиросиме. Однако он все равно уступает взрыву, который произошел 66 млн лет назад в Мексике после падения метеорита. В результате образовался кратер Чикшулуб.

