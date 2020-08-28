Американцы провели учения в Черном море

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США полетал недалеко у российского побережья в Черном море. Американские военные сымитировали ядерный удар по Крыму.

О полетах сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в "Твиттер". По данным сервиса, разведывательный полет около черноморского побережья провели сразу несколько воздушных судов. Среди тех, кто пытается выведать секреты РФ, оказался британский "Боинг RC-135W Rivet Joint", а также самолет радиоэлектронной разведки и американский "Боинг" Poseidon.

При этом телеграм-канал "Крымский" со ссылкой на аналитиков отметил, что B-52H репетировал ядерный удар по полуострову.

РИА "Новости" же сообщало, что шесть самолетов НАТО планировали провести учения около границ многих стран. Операцию назвали "Союзное небо", ее цель – показать единение членов альянса и продемонстрировать возможности для обучения.