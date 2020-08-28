Военный самолет США отрепетировал ядерный удар по Крыму

Военный самолет США отрепетировал ядерный удар по Крыму
Фото: pixabay.com
Американцы провели учения в Черном море

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США полетал недалеко у российского побережья в Черном море. Американские военные сымитировали ядерный удар по Крыму.

О полетах сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в "Твиттер". По данным сервиса, разведывательный полет около черноморского побережья провели сразу несколько воздушных судов. Среди тех, кто пытается выведать секреты РФ, оказался британский "Боинг RC-135W Rivet Joint", а также самолет радиоэлектронной разведки и американский "Боинг" Poseidon.

При этом телеграм-канал "Крымский" со ссылкой на аналитиков отметил, что B-52H репетировал ядерный удар по полуострову. 

РИА "Новости" же сообщало, что шесть самолетов НАТО планировали провести учения около границ многих стран. Операцию назвали "Союзное небо", ее цель – показать единение членов альянса и продемонстрировать возможности для обучения.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Латвии призвали спасти от разрушения Ригу с помощью "ненавистного русского языка"

В прибалтийской стране готовы пойти на крайние меры из-за упадка экономики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей