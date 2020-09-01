По мнению Сатановского, между двумя странами накопилось слишком много противоречий

Россия и США способны применить друг против друга ядерное оружие, так как между ними накопились многолетние противоречия.

Об этом заявил в эфире "Вести ФМ" политолог Евгений Сатановский. Ситуацию с Белоруссик он назвал неудачной попыткой "абордажа" западными "пиратами", которые уже проделали подобное с Украиной. Крым же, по словам Сатановского, словно шлюпка, успел отвалить и пристать к российскому борту.

Политолог высказал неоднозначную мысль, что в скором времени, со сменой лидеров невозможно будет кого-то призвать к ответственности за ситуацию в Донбассе. Так, французского лидера Франсуа Олланда, который подписывал Минские соглашения сменил Эммануэль Макрон, а вместо Петра Порошенко президентом на Украине уже стал Владимир Зеленский. Более того, по мнению Сатановского и канцлер ФРГ может оставить пост канцлера. Про российского президента, который также согласовывал Второе минское соглашение в феврале 2015 года, Сатановский не упомянул.

"И с кого мы спрашивать будем? – возмутился политолог – С Байдена, с Трампа?"

По его мнению, если страны на новую мировую войну не выйдут "с легким обменом не сильно раздражающими ядерными ударами", это прямо удивительно будет.