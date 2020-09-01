Противотанковый монстр: Россия показала конкурента "Джавелина"

Противотанковый монстр: Россия показала конкурента "Джавелина"
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Отечественная ракета летит намного быстрее американского и израильского аналогов

Новая российская противотанковая ракета для комплекса "Гермес", представленная на международном форуме "Армия-2020", может стать ответом "Джавелину" и израильским разработкам.

Как и американский ПТРК, новое оружие сделано по принципу "выстрелил и забыл", вот только отечественная ракета летит со сверхзвуковой скоростью и может наводиться с морской платформы или беспилотника.

Как пишет журнал The National Interest, даже "Джавелин" по сравнению с этим выглядит устаревшим. Но нужно оговориться, американский ПТРК переносной, а "Гермес" устанавливается на вертолеты, штурмовики и легкобронированную технику. Боевая часть только одной ракеты содержит 20 килограммов тротила.

По мнению NI, "Гермес" может конкурировать с израильскими ракетами "Спайк". Теми самыми, одна из которых как-то уничтожила "Панцирь-С1" в Сирии в 2018 году.

Особенностью российского комплекса является его комплектация. В его состав входит не только пусковая установка на шесть ракет и непосредственно боеприпасы, но и беспилотники, которые обнаруживают и подсвечивают цель.

По данным представителя КБП имени Шипунова, вероятность поражения "Гермесом" 98-99%, а отклонение ракеты от цели – не более 50 сантиметров при максимальной дальности стрельбы. Этот показатель составляет 100 километров. Скорость ракеты достигает 4 Махов, можно вести залповую стрельбу сразу по шести целям.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко напугал народ "резней"

Бацька объяснил населению, что ждет Белоруссию, если к власти придет оппозиция

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей