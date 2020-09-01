Отечественная ракета летит намного быстрее американского и израильского аналогов

Новая российская противотанковая ракета для комплекса "Гермес", представленная на международном форуме "Армия-2020", может стать ответом "Джавелину" и израильским разработкам.

Как и американский ПТРК, новое оружие сделано по принципу "выстрелил и забыл", вот только отечественная ракета летит со сверхзвуковой скоростью и может наводиться с морской платформы или беспилотника.

Как пишет журнал The National Interest, даже "Джавелин" по сравнению с этим выглядит устаревшим. Но нужно оговориться, американский ПТРК переносной, а "Гермес" устанавливается на вертолеты, штурмовики и легкобронированную технику. Боевая часть только одной ракеты содержит 20 килограммов тротила.

По мнению NI, "Гермес" может конкурировать с израильскими ракетами "Спайк". Теми самыми, одна из которых как-то уничтожила "Панцирь-С1" в Сирии в 2018 году.

Особенностью российского комплекса является его комплектация. В его состав входит не только пусковая установка на шесть ракет и непосредственно боеприпасы, но и беспилотники, которые обнаруживают и подсвечивают цель.

По данным представителя КБП имени Шипунова, вероятность поражения "Гермесом" 98-99%, а отклонение ракеты от цели – не более 50 сантиметров при максимальной дальности стрельбы. Этот показатель составляет 100 километров. Скорость ракеты достигает 4 Махов, можно вести залповую стрельбу сразу по шести целям.