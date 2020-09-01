Российский Ми-171Ш удивил американских журналистов

Российский Ми-171Ш удивил американских журналистов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Вертолет вполне мог бы пригодиться НАТО

Американский журнал The National Interest назвал уникальным новый военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, модернизированную версию которого представили на форуме "Армия-2020".

Изначально машину на базе советского Ми-17 готовился к продаже странам НАТО. В частности, его купили Чехия и Хорватия.

В середине 2000-х годов, когда отношения между Россией и Североатлантическим альянсом можно было назвать нормальными, эти машины предлагали даже американцам.

Ми-171Ш не совсем транспортник, а очень даже "зубастый" вертолет. Он может не только брать на борт десант или грузы, но и прикрыть войска с воздуха, сопроводить колонну техники или эвакуировать раненых их горячей точки.

Ми-171Ш может работать в любое время суток, вертолет рассчитан на 36 человек или 12 раненых на носилках. У машины улучшенная броня, а из вооружения – неуправляемые ракеты и пулеметы. Максимальная скорость составляет 250 км/час.

Серийное производство модернизированного Ми-171Ш начнется в 2022 году.

Александр ИЛЬИН

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