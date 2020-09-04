Официально информация не подтверждена, и ее уже считают провокацией индийцев

Системы ПВО Тайваня и США сбили китайские истребитель Су-35. Власти Тайваня утверждают, что самолет грубо нарушил границы и вторгся в чужое воздушное пространство. Официальной информации по этому поводу нет.

Как пишет Nation News, пилот катапультировался и попал в плен, а инцидент может привести к серьезной эскалации.

Телеграм-канал "Крылья войны" выложил видео горящего на земле самолета, однако затем он же написал, что, судя по одежде людей, это Гуанси-Чжуанский автономный район в материковой части Китая. Позже стало известно, что это крушение китайского истребителя J-10 во время тренировочного полета.

По данным канала, первые публикации поступили из Индии, и это могла быть провокация.