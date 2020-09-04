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Системы ПВО Тайваня и США сбили китайские истребитель Су-35. Власти Тайваня утверждают, что самолет грубо нарушил границы и вторгся в чужое воздушное пространство. Официальной информации по этому поводу нет.
Как пишет Nation News, пилот катапультировался и попал в плен, а инцидент может привести к серьезной эскалации.
Телеграм-канал "Крылья войны" выложил видео горящего на земле самолета, однако затем он же написал, что, судя по одежде людей, это Гуанси-Чжуанский автономный район в материковой части Китая. Позже стало известно, что это крушение китайского истребителя J-10 во время тренировочного полета.
По данным канала, первые публикации поступили из Индии, и это могла быть провокация.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля