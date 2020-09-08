Корабли НАТО попробуют остудить пыл русских в Арктике

Корабли НАТО попробуют остудить пыл русских в Арктике
Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
В альянсе хотят доказать, что они имеют такое же право на Север, как и Россия

Королевский флот Великобритании возглавит целую миссию кораблей НАТО в Арктике. Как пишет специализированное издание Mil.Press.Flot, у морской операции есть цель: показать приверженность альянса свободной навигации в этом регионе. Проще говоря, учения задумывались исключительно как знак предупреждения России, которая существенно увеличила свою активность в Арктике и заявила о своем исключительном праве на Северный морской путь.

В операции НАТО будут задействованы корабли дальней морской зоны Великобритании, США, Норвегии. Среди них британский фрегат типа 23, вооруженный "Гарпунами" "Сазерленд", американский эсминец "Росс" типа "Арли Берк" с "Томагавками", а также норвежский фрегат "Тур Хейердал" класса "Фритьоф Нансен". Кстати, "Хельге Ингстад" этого де типа затонул два года назад после столкновения с танкером. Норвежские корабли вооружены противокорабельными ракетами NSM, которые можно использовать и для стрельбы по сухопутным целям.

Прикрывать морскую группировку НАТО с воздуха будет патрульный самолет датских ВВС.

Операция является продолжением майских учений в Баренцевом море, в которых принимали участие американские эсминцы "Дональд Кук", "Портер" и "Рузвельт", а также британский фрегат "Кент" и даже атомная подлодка "Вирджиния".

Александр ИЛЬИН

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