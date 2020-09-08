США будут уничтожать российские ракетные установки

США будут уничтожать российские ракетные установки
Фото:US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ответ "Искандерам" - Пентагон сделает свои средства ПВО наступательными

США будет существенно модернизировать систему ПВО из-за российской и китайской угрозы. Как пишет специализированное издание C4isrnet, противники США разработали "инновационные и смертоносные" ракеты, для уничтожения которых имеющихся средств недостаточно.

Выход из сложившейся ситуации военные аналитики видят в создании интегрированной противовоздушной и ракетной обороне, видимо аналогичной российской С-500.

Однако и это еще не все: C4isrnet предлагает объединить в одной системе оборонительное и наступательное вооружение. То есть планируется не только уничтожать ракеты противника в воздухе, но и наносить удар по ракетным установкам. Например, в случае атаки российских "Искандеров", согласно такой концепции должен быть немедленно нанесен удар по оперативным тактическим ракетным комплексам (ОТРК).

Данная концепция была отражена в Обзоре противоракетной обороны 2019 года. Сейчас американцы действуют иначе: оборонительные и наступательные силы четко разделены.

Ранее в России обвиняли американцев с их системами ПРО Aegis в Польше и Румынии в том, что они могут использовать "Томагавки". В США это опровергали. Однако в рамках новой концепции это вполне допустимый вариант. 

Александр ИЛЬИН

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