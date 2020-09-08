"Армата" подождет: поляки делают стелс-танк
В последнее время Польша активно закупает американскую военную технику, планомерно избавляясь от советского наследия. Недавно Варшава объявила о покупке истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, поляки не теряют надежды на размещение американской военной базы на территории своей страны.
В Варшаве опасаются не только российской авиации, но и танков. Именно поэтому местные инженеры начали разрабатывать свой стелс-танк, который в будущем должен "показать кузькину мать" Т-90, Т-72Б3 и даже "Армате".
Речь идет о загадочном проекте PL-01. На эскизе, который опубликовал журнал The National Interest, танк выглядит абсолютно футуристично. И тем не менее это реальный проект, который впервые был представлен в сентябре 2013 года на Международной выставке оборонной промышленности в Польше.
Легкий танк сделан из керамико-арамидного корпуса, и, по задумке разработчиков, должен обеспечить защиту от 30-миллиметровых и 40-миллиметровых бронебойных снарядов. О 125-миллиметровых пушках, которыми вооружены российский танки, ничего не сообщается.
PL-01 разработан компанией OBRUM при поддержке BAE systems. Как пишет NI, машина сделана на базе шведского легкого танка CV90120-T. Однако похож PL-01 больше на российскую "Армату". Такая же необитаемая башня, экипаж из трех человек. Снаряды должны храниться в отдельном отсеке.
Танк задумывался как стелс благодаря системе теплового камуфляжа. Кроме того, на танк нанесут покрытие, поглощающее радиоволны.
Керамико-арамидная броня у танка модульная. То есть после боя, в случае повреждений, ее можно заменить. Вооружение PL-01 – стандартная 120-миллиметровая пушка, для которой подходят снаряды НАТО. Боекомплект – 40 снарядов. Машина должна выдерживать взрыв мины мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте.
Когда танк примут на вооружение, не понятно, так как пока нет даже одного единственного прототипа.
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