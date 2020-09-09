У "Хаски" будут ракеты двух видов

Перспективная российская подлодка "Калина" получит воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ). Это даст возможность морякам еще более долгое время не подниматься на поверхность для забора кислорода.

Таким образом, лодка станет практически неуловимой целью для противника. Изначально с ВНЭУ проектировалась "Лада", которая в ближайшем будущем должна заменить "Варшавянку".

Однако проект оказался неудачным. В итоге три первые подлодки решили оставить с обычной установкой, а последующие делать уже с ВНЭУ. Кроме того, в России разрабатывается еще одна субмарина с воздухонезависимой энергоустановкой – малая неатомная "Пиранья" проекта П-750Б, которую, в том числе, готовят для спецназа.

Об особенностях новых субмарин России рассказал РИА "Новости" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Так, по его словам, готовящаяся атомная подлодка "Хаски" разрабатывается в двух вариантах вооружения.

Один предусматривает крылатые ракеты "Калибр", которые уже активно используются, а второй – гиперзвуковые "Цирконы". Эти субмарины предназначены для борьбы с крейсерами и авианосцами. Вероятно, подразумевается и ядерный заряд, так как уничтожить авианосец, по мнению военных экспертов, можно лишь с применением атомного оружия, пусть и не очень мощного.