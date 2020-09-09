Опасность для Курил: японцы вооружают F-35 дальнобойными ракетами
Япония закупает ракеты класса "воздух-воздух" с внушительной дальностью до 500 километров. Вооруженные такими ракетами F-35 представляют серьезную угрозу для Дальнего Востока и Курильских островов в России, а также Китая, активно строящего военные базы в Южно-Китайском море.
Как пишет журнал Forbes, японцы покупают ракеты JSM разработки норвежской компании Kongsberg с наведение по GPS, а также американские Raytheon.
Кроме того, Токио намерен вооружить свои F-35 противокорабельными ракетами большой дальности LRASM, а также высокоточными крылатыми ракетами AGM-158 JASSM-ER. Последняя вообще обладает дальностью до 980 километров.
Вместе с тем, издание подчеркивает, что LRASM и AGM-158 слишком большие, чтобы их разместить во внутреннем отсеке F-35, поэтому придется использовать узлы подвески вооружений, а это негативно скажется на скрытности истребителя.
Интересно, что закупка таких ракет не вяжется с девятой статьей Конституции Японии, которая предполагает использование оборонительных вооружений. Дело в том. что вышеперечисленные ракеты – наступательные. Однако, как утверждает Токио, столкнувшись с северокорейской угрозой, а также экспансией Китая, для армии самообороны решили закупить и атакующее оружие.
Ранее на Дальний Восток Минобороны РФ перебросило С-300В4 последней модификации. Кроме того, Москва в последнее время существенно укрепили оборону Курил. Гряда островов до сих пор остается предметом спора между Россией и Японией.
На данный момент у японцев дюжина истребителей F-35 и есть планы закупить еще 42.
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