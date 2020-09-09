Россия отвечает на постепенную милитаризацию Японии

На Дальний Восток перебросили новые модернизированные системы С-300В4. Как пишет специализированное издание "Mil.Press Военное" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, комплексы получило подразделение, дислоцированное в Еврейской автономной области.

Судя по расположению, гусеничные С-300В4 призваны защитить восточные рубежи от японской авиации, которая в ближайшем будущем будет серьезно усилена истребителями F-35 и ракетами большой дальности.

Сообщается, что личный состав прошел курс подготвки в учебном центре в Оренбурге, а затем провел стрельбы по малоразмерным быстролетящим целям на полигоне Капустин Яр. Мишенями стали ракеты типа "Саман", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Оса". К слову, "Алмаз-Антей" уже разработали мишени "Саман-М".

С-300В4 отличается от других модификаций С-300 и С-400 тем, что комплекс на гуcеничной платформе, поэтому обладает лучшей проходимостью и может пройти там, где колесный тягач остановится. На шоссе С-300В4 будет намного медленнее, но на Дальнем Востоке не так много подготовленных дорог.

С-300В4 – современный комплекс, хоть это и не "Триумф". ЗРС может уничтожать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и на высотах до 37 километров. Эффективность комплекса оценивается в полтора-два раза выше, чем предыдущего С-300В3.