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Москва стала первой в Европе по пробкам

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Российская столица возглавила рейтинг перегруженности европейских дорог

Аналитический сервис GoCompare, основываясь на информации рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США, опубликовал рейтинг, согласно которому Москва оказалась самым загруженным от пробок городом в Европе.

В среднем московские водители проводят в пробках около 91 часа в год. На втором и третьем месте оказались Лондон и Париж, где водителей стоят в пробках 73 и 65 часов в году соответственно.

В десятку попали еще четыре российских города: Краснодар (5 место), Санкт-Петербург (7-е), Сочи (8-е) и Нижний Новгород (10-е).

На четвертом месте европейского рейтинга оказался Стамбул (Турция), на шестом – Цюрих (Швейцария) и на девятом – Мюнхен (Германия).
Отдел информации
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