Санкции начнут действовать с 27 июля

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный технический осмотр. Наказывать будут тех водителей, кто проверил автомобиль, избежав регистрации в национальной системе.

В случае обвинительного приговора владельца машины могут обязать заплатить штраф в размере 300 тыс. руб. или окладов за два года, информирует "Коммерсантъ". Кроме того, предусмотрены исправительные работы, которые продлятся 480 часов. Есть вероятность, что незадачливого автолюбителя посадят на шесть месяцев.

Телеканал "360" уточняет, что санкции начнут действовать с 27 июля. Инициатором введения штрафов для нарушителей выступило Минэкономразвития. В ведомстве уверены, что новая система поможет бороться с мошенниками.