В России предложили массово устанавливать в машины алкозамки

Устройства будут прорабатывать до конца 2020 года

В России до конца этого года хотят создать специальный прибор, который поможет бороться с пьяными водителями. Специалисты Минпромторга предложили ставить в автомобилях алкозамки. Они будут работать достаточно просто – если "учуют" алкоголь, то сразу же произойдет блокирование системы зажигания.

До начала октября эксперты будут заниматься разработкой концепции внедрения этих систем в массовое производство. После этого проработают вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели, пишет "Комерсант", ссылаясь на протокол министерства. Также устройства пройдут стадию тщательной проверки, чтобы в будущем не возникло аварийных ситуаций.

Известно, что производители будут получать дополнительные бонусы, если станут устанавливать данные приборы в автомобили. Кстати, ранее алкозамки хотели крепить только на спецтранспорте (каршеринге, школьных автобусах). Было предложено и внедрять эту систему в машины тем водителям, кого уже останавливали за управление транспортным средством в нетрезвом виде, пишет сайт "Комсомольская правда".

Юлия ЕВГРАФОВА

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