Стандарт для номеров: автомобилистов ждет нововведение

Теперь подделать знаки будет намного труднее

Новые стандарты для автомобильных номеров в России вступили в силу 4 августа. 

Теперь знаки станет труднее подделать. Их выдача будет производиться только после утверждения соответствующих нормативных актов, пишет РИА "Новости".

Кроме того, среди нововведений оказались типы знаков для машин с нестандартным креплением. У мотоциклов номера теперь будут меньше. Отдельную категорию знаков разработали для спортивных и ретроавто. 

"МИР 24" дополняет, что шрифты основных типов номеров для машин и мотоциклов останутся прежними.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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