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Новые стандарты для автомобильных номеров в России вступили в силу 4 августа.
Теперь знаки станет труднее подделать. Их выдача будет производиться только после утверждения соответствующих нормативных актов, пишет РИА "Новости".
Кроме того, среди нововведений оказались типы знаков для машин с нестандартным креплением. У мотоциклов номера теперь будут меньше. Отдельную категорию знаков разработали для спортивных и ретроавто.
"МИР 24" дополняет, что шрифты основных типов номеров для машин и мотоциклов останутся прежними.
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