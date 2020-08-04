Теперь подделать знаки будет намного труднее

Новые стандарты для автомобильных номеров в России вступили в силу 4 августа.

Теперь знаки станет труднее подделать. Их выдача будет производиться только после утверждения соответствующих нормативных актов, пишет РИА "Новости".

Кроме того, среди нововведений оказались типы знаков для машин с нестандартным креплением. У мотоциклов номера теперь будут меньше. Отдельную категорию знаков разработали для спортивных и ретроавто.

"МИР 24" дополняет, что шрифты основных типов номеров для машин и мотоциклов останутся прежними.