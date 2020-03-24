Президента облачили в защитный костюм

Российский лидер Владимир Путин прибыл в медицинский центр, где лечат зараженных коронавирусом россиян. Президент пообщался с главврачом клиники в Коммунарке Денисом Проценко и с пациентами больницы.

Перед встречей с ними на Владимира Владимировича надели защитный желтый костюм. Сейчас в центре на юге столицы лежат 412 человек, у 82 из которых подтвержден страшный диагноз, передает RT в своем телеграмм-канале.

По мнению главы государства, врачи отлично справляются со своими обязанностями. Он поблагодарил весь медперсонал учреждения за добросовестную борьбу с вирусом COVID-19.

"Работают, как часики, хорошие и слаженные", – цитирует главу России ТАСС.

Прогулку президента по коридорам и палатам больницы не смог снять на видео его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Чтобы редкие кадры попали в архив Кремля, спикер попросил одного из медиков об одолжении. Для съемки Песков передал исполнителю задания отдельный телефон, от которого после выполнения работы следовало избавиться.

"По "Телеграму" отправите, там один только контакт – написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете", – попросил пресс-секретарь, объяснив свой поступок недостатком времени на дезинфекцию, пишет телеграмм-канал "LIFE SHOT".

Ее он не прошел, поэтому не мог сопровождать руководителя, дабы не подвергать его риску.

До этого Путин посмотрел, как продвигается строительство будущей больницы в Коммунарке.