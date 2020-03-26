Брошенные за пределами страны граждане теперь могут надеяться лишь на дипломатов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с пятницу, 27 марта, он полностью закрывает границы государства, поскольку соборная больше не может ждать возвращения всех украинцев на родину на фоне распространения коронавируса. Об этом он заявил в специальном видеообращении.

После этих его слов сайт главы государства рухнул.

Пан Зеленский отметил, что две недели назад он призвал соотечественников в срочном порядке вернуться в Незалежную, что большинство граждан сделало самостоятельно. Еще более 80 тыс. украицев Киев эвакуировал самолетами, поездами и автобусами.

"И сегодня мы уже не имеем времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", – сказал лидер нации.

О тех гражданах, которые не смогут попасть на родину до конца завтрашнего дня, дальше будут заботиться дипломаты и украинские общины за рубежом, порадовал президент.

Далее обладателей паспортов с трезубцем будут возвращать в соборную постепенно, учитывая эпидемиологическую ситуацию в месте их пребывания за границей, а также готовности к обязательной изоляции.

Напомним, кабмин продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим ЧС на всей территории Украины. По последним данным, за границей в карантине находятся 160 украинцев, из которых инфицированы 20 человек. В Италии умерли три украинки.

В настоящее время за пределами государства выезд на родину ожидают около 20 тыс граждан Незалежной, пишет НВ.

