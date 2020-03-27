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Нерабочая неделя повлияет на жизнь россиян из Подмосковья

продолжениеЧетвертая жертва: в России от коронавируса скончался еще один человек
Автобусы будут ходить по расписанию воскресенья

Неделя с 28 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил выходной, внесет свои коррективы в жизнь людей из Подмосковья. Гулять всю ночь временно станет сложно, ведь транспорт в этом регионе не будет ходить, как обычно.

Как сообщает портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный Минтранс, автобусы, трамваи и троллейбусы будут следовать по расписанию воскресенья. Во сколько нужно будет выйти из дома, чтобы добраться до нужного пункта, можно будет узнать лишь на остановках. Впрочем, жителям также расскажут об изменениях уже внутри транспорта по радиосвязи. 

Нерабочую неделю глава государства объявил в стране, чтобы затормозить распространение коронавируса нового типа. 

На 27 марта COVID-19 заразились 1036 человек, 3 пациента скончались, 45 выписались из больниц. 

Полина ИВАНОВА

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