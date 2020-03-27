Нерабочая неделя повлияет на жизнь россиян из Подмосковья
Неделя с 28 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил выходной, внесет свои коррективы в жизнь людей из Подмосковья. Гулять всю ночь временно станет сложно, ведь транспорт в этом регионе не будет ходить, как обычно.
Как сообщает портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный Минтранс, автобусы, трамваи и троллейбусы будут следовать по расписанию воскресенья. Во сколько нужно будет выйти из дома, чтобы добраться до нужного пункта, можно будет узнать лишь на остановках. Впрочем, жителям также расскажут об изменениях уже внутри транспорта по радиосвязи.
Нерабочую неделю глава государства объявил в стране, чтобы затормозить распространение коронавируса нового типа.
На 27 марта COVID-19 заразились 1036 человек, 3 пациента скончались, 45 выписались из больниц.
День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало
Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Испанская принцесса умерла от коронавируса
- У Бориса Джонсона выявили COVID-19
- Лидер Rammstein заразился коронавирусом
- Актер из "Клана Сопрано" умер от коронавируса
Здоровье
- Массаж в домашних условиях быстро повысит потенцию после 50 лет
- Убийца вируса: названа польза и вред чеснока после 50 лет
- Мгновенное похудение: вкусные рецепты напитков из имбиря
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик