Медики диагностировали у Светланы Касьян двустороннее воспаление легких

Известную оперную певицу не обошел стороной COVID-19, она попала в больницу с недугом, который вызывает коронавирус. О том, что Светлана Касьян пополнила ряды зараженных, рассказал журналистам ее супруг, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Как передает "Интерфакс", Касьян подхватила китайский вирус после посещения храма, там она беседовала с прихожанами, среди которых оказался и человек с COVID-19.

Севастьянов также поведал, что его семью поддержал сам папа Римский Франциск, который высоко оценивал талант Касьян, отправив письмо.

На 27 марта COVID-19 в России заразились 1036 человек, 4 пациента скончались, 45 выписались из больниц.

