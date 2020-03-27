Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российская оперная певица заразилась коронавирусом

Медики диагностировали у Светланы Касьян двустороннее воспаление легких

Известную оперную певицу не обошел стороной COVID-19, она попала в больницу с недугом, который вызывает коронавирус. О том, что Светлана Касьян пополнила ряды зараженных, рассказал журналистам ее супруг, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Как передает "Интерфакс", Касьян подхватила китайский вирус после посещения храма, там она беседовала с прихожанами, среди которых оказался и человек с COVID-19. 

Севастьянов также поведал, что его семью поддержал сам папа Римский Франциск, который высоко оценивал талант Касьян, отправив письмо. 

На 27 марта COVID-19 в России заразились 1036 человек, 4 пациента скончались, 45 выписались из больниц.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей