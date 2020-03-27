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Внезапная проверка: полицейские ловят нарушающих карантин

продолжениеРоссиянам установили срок подачи данных на возвращение домой
Россиян, которые пренебрегают режимом самоизоляции, накажут

В Самарской области сотрудники полиции и Роспотребнадзора устраивают рейды по домам россиян, которые недавно вернулись из стран с плохой эпидемиологической ситуацией и самоизолировались. Тех безответственных граждан, кого не оказывается дома, ждут проблемы.

Так, полицейские уже поймали троих мужчин, рассказал представитель ГУ МВД России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Против этих россиян, которые решили покататься по улицам города  вместо того, чтобы соблюдать карантин, возбуждены административные дела, сообщает "Пятый канал". В Самарской области нашли 12 зараженных коронавирусом. 

Всего в России коронавирусом нового типа заразились 1036 человек, четверо умерло, 45 пациентов покинули больницы. 

Полина ИВАНОВА

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