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В Москве от коронавируса умерла пенсионерка

Женщине было 84 года

В одной из столичных клиник скончалась пациентка с COVID-19. Пенсионерке было 84 года.

Как сообщает оперативный штаб Москвы, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, у нее был ряд болезней: астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые.

В оперштабе призывают москвичей соблюдать карантин и не покидать дом без крайней необходимости. Особенно осторожными следует быть пенсионерам  и тем, кто страдает от хронических заболеваний.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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