Гели против COVID-19 легко приготовить в домашних условиях

Во время распространения коронавируса антисептики стали одним из главных товаров защиты от инфекции. Из-за большого спроса их труднее купить в аптеках и магазинах. Появились способы создания дезинфицирующих средств дома, вот некоторые из них.

Способ с водкой

Для антисептика на основе водки и хлоргексидина нам понадобится:

Водка – 50 мл

Хлоргексидин – 30 мл

Гель алоэ вера – 20 мл

Эфирное масло (чайное дерево или лаванда) – 5 капель

Вода – 5 мл

Все ингредиенты надо смешать в небольшой емкости и переложить в удобную для использования тару. Чтобы отличить домашний антисептик от других средств, в него можно добавить несколько капель пищевого красителя.

Хлоргексидин обладает достаточными антимикробными свойствами для обеззараживания в домашних условиях.

Способ со спиртом и алоэ вера

Состав будущего средства:

Гель алоэ вера – ⅓ стакана

Изопропиловый/этиловый спирт 90% и выше – ⅔ стакана

Глицерин – 15 мл

Эфирное масло (по выбору) – 5 капель

Состав нужно смешивать в отдельной емкости, пока антисептик не примет однородную форму геля. В продукт по одной капле добавляется эфирное масло, пока запах не станет приятным.

Антисептик нужно переложить в баночки и регулярно применять для дезинфекции.

Ранее "Утро" поделилось способами сделать бюджетные антисептики.