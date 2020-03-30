Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Рецепты антисептиков из подручных средств

Рецепты антисептиков из подручных средств
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
продолжениеВыиграли время: Россия сдержала взрывное распространение коронавируса
Гели против COVID-19 легко приготовить в домашних условиях

Во время распространения коронавируса антисептики стали одним из главных товаров защиты от инфекции. Из-за большого спроса их труднее купить в аптеках и магазинах. Появились способы создания дезинфицирующих средств дома, вот некоторые из них.

Способ с водкой

Для антисептика на основе водки и хлоргексидина нам понадобится:

Водка – 50 мл

Хлоргексидин – 30 мл

Гель алоэ вера – 20 мл

Эфирное масло (чайное дерево или лаванда) – 5 капель

Вода – 5 мл

Все ингредиенты надо смешать в небольшой емкости и переложить в удобную для использования тару. Чтобы отличить домашний антисептик от других средств, в него можно добавить несколько капель пищевого красителя. 

Хлоргексидин обладает достаточными антимикробными свойствами для обеззараживания в домашних условиях.

Способ со спиртом и алоэ вера

Состав будущего средства: 

Гель алоэ вера – ⅓ стакана

Изопропиловый/этиловый спирт 90% и выше – ⅔ стакана

Глицерин – 15 мл

Эфирное масло (по выбору) – 5 капель

Состав нужно смешивать в отдельной емкости, пока антисептик не примет однородную форму геля. В продукт по одной капле добавляется эфирное масло, пока запах не станет приятным. 

Антисептик нужно переложить в баночки и регулярно применять для дезинфекции. 

Ранее "Утро" поделилось способами сделать бюджетные антисептики.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей