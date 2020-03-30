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Там и оставайтесь: Киев наплевал на застрявших за рубежом украинцев

Там и оставайтесь: Киев наплевал на застрявших за рубежом украинцев
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В стране-соседке нашли необычный способ защитить от COVID-19 своих граждан

В Незалежной придумали нестандартное решение, как обмануть печальную статистику распространения коронавируса в стране. Снизить порог заболеваемости на Украине хотят за счет застрявших за рубежом туристов.

В местном МИД попросили их не возвращаться, дабы не заразиться во время перелета. Мол, люди, у которых есть, где переждать непростой период на чужбине, лучше там и оставаться. Ведь путешествие – это риск, полагает глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь, это для вас лично гораздо безопасный вариант", - констатировал высокопоставленный дипломат, отметив, что "ближайшие недели будут определяющими", передает "УНИАН".

По словам министра, всего порядка 11,5 тыс. жителей Незалежной ждут возвращения домой.

По последним данным, в маленькой Украине жертвами коронавируса стали девять человек – столько же, столько и в самой большой стране мира. Подхватили китайскую пневмонию 475 украинцев, шесть – выписались из больниц. 

Ксения АНДРЕЕВА

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