Жителям столицы придется сидеть дома больше двух недель

Москвичам придется потерпеть из-за коронавируса. Свободно выходить на улицу по любой причине можно будет лишь после 14 апреля. Именно до этого дня будет действовать режим самоизоляции, согласно указу мэра города Сергея Собянина.

Об этом говорится в телеграм-канале "Коронавирус. Оперштаб Москвы". При этом в сообщении

Авторы объяснили, что вводить ограничения на передвижения граждан позволяет ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Также авторы телеграм-канала ответили на многие волнующие москвичей вопросы о ситуации с коронавирусом в столице.

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