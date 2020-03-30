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Карантин в Москве продлили

Карантин в Москве продлили
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Жителям столицы придется сидеть дома больше двух недель

Москвичам придется потерпеть из-за коронавируса. Свободно выходить на улицу по любой причине можно будет лишь после 14 апреля. Именно до этого дня будет действовать режим самоизоляции, согласно указу мэра города Сергея Собянина. 

Об этом говорится в телеграм-канале "Коронавирус. Оперштаб Москвы". При этом в сообщении 

Авторы объяснили, что вводить ограничения на передвижения граждан позволяет ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Также авторы телеграм-канала ответили на многие волнующие москвичей вопросы о ситуации с коронавирусом в столице. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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